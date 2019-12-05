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Beşiktaş'ın genç yıldızı Utku Yuvakuran sosyal medyayı salladı
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda tam 595 gün sonra sahne aldı. Siyah-beyazlılar 5'inci tur ilk maçında sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı bu karşılaşmada rotasyona gitti ve genç futbolculara şans verdi. Beşiktaş'ta en dikkat çeken isim ise genç kaleci Utku Yuvakuran oldu. Kara Kartal'da Utku kritik pozisyonlarda kalesini gole kapatmayı başardı. Utku Yuvakuran'ın bu performansı sonrasında taraftarlar sosyal medyada bir çok yorumda bulundu...
5 Aralık 2019 Perşembe 22:09
Güncelleme: 05.12.2019 22:27
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor karşısında rotasyona gitti.
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İstikbal Mobilya Kayserispor ile ligde oynanan son karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 9 futbolcuyu dinlendiren Avcı, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyen Roco ve Elneny'yi Anagold 24Erzincanspor karşısında da görevlendiren Avcı, genç futbolcular Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay ve Güven Yalçın'a forma verdi.
BEŞİKTAŞ 595 GÜN SONRA KUPADA
Beşiktaş, 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.
2017-2018 sezonundaki kupanın yarı finalinde siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş'in tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanması sonrası 57. dakikada karşılaşma tatil olmuştu.