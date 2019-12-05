Beşiktaş'ın genç yıldızı Utku Yuvakuran sosyal medyayı salladı

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda tam 595 gün sonra sahne aldı. Siyah-beyazlılar 5'inci tur ilk maçında sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı bu karşılaşmada rotasyona gitti ve genç futbolculara şans verdi. Beşiktaş'ta en dikkat çeken isim ise genç kaleci Utku Yuvakuran oldu. Kara Kartal'da Utku kritik pozisyonlarda kalesini gole kapatmayı başardı. Utku Yuvakuran'ın bu performansı sonrasında taraftarlar sosyal medyada bir çok yorumda bulundu...

5 Aralık 2019 Perşembe 22:09 Güncelleme: 05.12.2019 22:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





