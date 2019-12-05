Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Beşiktaş, TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanarak ikinci karşılaşma öncesi büyük avantaj elde etti. İşte Beşiktaş-24 Erzincanspor maçından kareler...
5 Aralık 2019 Perşembe 23:11
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Beşiktaş, 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi.
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Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanarak ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde etti.
Kara Kartal'ın golleri Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'den geldi.