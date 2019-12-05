İşte Beşiktaş-24 Erzincanspor maçından kareler - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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İşte Beşiktaş-24 Erzincanspor maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Beşiktaş, TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanarak ikinci karşılaşma öncesi büyük avantaj elde etti. İşte Beşiktaş-24 Erzincanspor maçından kareler...
5 Aralık 2019 Perşembe 23:11
İşte Beşiktaş-24 Erzincanspor maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Beşiktaş, 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi.

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İşte Beşiktaş-24 Erzincanspor maçından kareler

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanarak ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde etti.

İşte Beşiktaş-24 Erzincanspor maçından kareler

Kara Kartal'ın golleri Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'den geldi.

İşte Beşiktaş-24 Erzincanspor maçından kareler

İŞTE BEŞİKTAŞ-24 ERZİNCANSPOR MAÇINDAN KARELER

İşte Beşiktaş-24 Erzincanspor maçından kareler
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