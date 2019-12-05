Kara Kartal'a sürpriz golcü! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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'a sürpriz golcü!

Kara Kartal'a sürpriz golcü!

, 'in takımından ayrılmak isteyen 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Odion Ighalo'yu listesine aldı.

, 'in takımından ayrılmak isteyen 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor Odion Ighalo'yu listesine aldı.

  1. 5.12.2019
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