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04 Aralık 2019, Çarşamba
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7 eksikle kupa sınavına hazır

Beşiktaş 7 eksikle kupa sınavına hazır

, 5'inci ilk maçında yarın sahasında Anagold 24Erzincanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. İki takım, yarın saat 20:45'te 'ta kaşılaşacak.

Sağanak yağış altında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz ile salonda çalışan , Abdoulay Diaby ve katılmadı. Victor Ruiz ise tedavi sonrası sahada koşu yaptı.

yönetimindeki antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile devam eden idmanda ardından minyatür kale taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlıların çalışmasını, 'Çıplak Vatandaşlar' isimli tiyatro oyununda rol alan sanatçılar da izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sanatçılar, takımı sahneledikleri tiyatro oyununa davet etti.

, 5'inci ilk maçında yarın saat 20.45'te 'ta Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak.

  1. 04.12.2019
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