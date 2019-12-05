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05 Aralık 2019, Perşembe
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’nin kalması zor

Elneny’nin kalması zor

'ta gözler 'ye çevrildi. olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımda kalma ihtimali zor gibi görünüyor.

'ta gözler 'ye çevrildi. olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımda kalma ihtimali zor gibi görünüyor. Çünkü kulübü, Milan ve 'ya Elneny'nin satılık olmadığını iletirken Unai Emery'nin yerine gelecek teknik direktörün gelecek sezon kadrosunda tutmasını önereceği de Ada'da sık sık yer alan haberler arasında.

  1. 5.12.2019
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