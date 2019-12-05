Elneny’nin kalması zor

Beşiktaş'ta gözler Elneny'ye çevrildi. Kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımda kalma ihtimali zor gibi görünüyor. Çünkü Arsenal kulübü, Milan ve Valencia'ya Elneny'nin satılık olmadığını iletirken Unai Emery'nin yerine gelecek teknik direktörün gelecek sezon kadrosunda tutmasını önereceği de Ada'da sık sık yer alan haberler arasında.