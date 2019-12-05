Elneny’nin kalması zor
Beşiktaş'ta gözler Elneny'ye çevrildi. Kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımda kalma ihtimali zor gibi görünüyor.
Beşiktaş'ta gözler Elneny'ye çevrildi. Kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımda kalma ihtimali zor gibi görünüyor. Çünkü Arsenal kulübü, Milan ve Valencia'ya Elneny'nin satılık olmadığını iletirken Unai Emery'nin yerine gelecek teknik direktörün gelecek sezon kadrosunda tutmasını önereceği de Ada'da sık sık yer alan haberler arasında.
- 5.12.2019
- Galatasaray'da Luyindama'nın yerine milli stoper!
- Fatih Terim elini taşın altına koydu! 2 yıldızı o getiriyor
- İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...
- Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! Dünyaca ünlü isme teklif yapıldı
- Tuzlaspor yenilgisi sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Tam 5 yolcu...
-
Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
-
Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
-
UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
Elneny’nin kalması zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.