Beşiktaş'ta Michael Krmencik ısrarı
Beşiktaş yönetimi, dört koldan Burak Yılmaz'a alternatif aramaya devam ediyor. İlk etapta Plzen'e Michael Krmencik için kiralama teklifi yapılırken, olumsuz cevap alındı.
Beşiktaş yönetimi, dört koldan Burak Yılmaz'a alternatif aramaya devam ediyor. İlk etapta Plzen'e Michael Krmencik için kiralama teklifi yapılırken, olumsuz cevap alındı. Çek ekibinin Krmencik'i kiralamaya yanaşmadığı bildirildi. Ancak siyah-beyazlıların Krmencik'ten vazgeçediği ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk tercihi olduğu için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.
- 5.12.2019
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