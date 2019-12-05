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05 Aralık 2019, Perşembe
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'ta ısrarı

Beşiktaş'ta Michael Krmencik ısrarı

 yönetimi, dört koldan 'a alternatif aramaya devam ediyor. İlk etapta Plzen'e için kiralama teklifi yapılırken, olumsuz cevap alındı.

yönetimi, dört koldan 'a alternatif aramaya devam ediyor. İlk etapta Plzen'e için kiralama teklifi yapılırken, olumsuz cevap alındı. Çek ekibinin Krmencik'i kiralamaya yanaşmadığı bildirildi. Ancak siyah-beyazlıların Krmencik'ten vazgeçediği ve teknik direktör 'nın ilk tercihi olduğu için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.

  1. 5.12.2019
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