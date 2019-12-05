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05 Aralık 2019, Perşembe
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Avcı'dan Özyakup'a ret

Avcı'dan Özyakup'a ret

'ta geçen yıldan bu yana taraftarla yıldızı barışmayan , geçtiğimiz hafta maçında ıslıklar arasında oyundan çıkmıştı.

Geçen yıldan bu yana taraftarla yıldızı barışmayan , geçtiğimiz hafta maçında ıslıklar arasında oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, maç sonrası teknik direktör 'ya "Artık ne yapsam fayda etmez. Kimse zarar görsün istemem teklif gelirse gönderebilirsin hocam" talebinde bulundu. Ancak Oğuzhan'ı ayağa kaldıran Avcı'nın sözleri oldu: "Sen bizim için kıymetlisin. Sen burada adına methiyeler dizilen bir isimdin ve yine aynısını başarmak senin elinde. Sana güveniyorum."

  1. 5.12.2019
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