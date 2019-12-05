Avcı'dan Özyakup'a ret

Geçen yıldan bu yana taraftarla yıldızı barışmayan Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz hafta Slovan Bratislava maçında ıslıklar arasında oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, maç sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'ya "Artık ne yapsam fayda etmez. Kimse zarar görsün istemem teklif gelirse gönderebilirsin hocam" talebinde bulundu. Ancak Oğuzhan'ı ayağa kaldıran Avcı'nın sözleri oldu: "Sen bizim için kıymetlisin. Sen burada adına methiyeler dizilen bir isimdin ve yine aynısını başarmak senin elinde. Sana güveniyorum."