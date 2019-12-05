Avcı'dan Özyakup'a ret
Beşiktaş'ta geçen yıldan bu yana taraftarla yıldızı barışmayan Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz hafta Slovan Bratislava maçında ıslıklar arasında oyundan çıkmıştı.
Geçen yıldan bu yana taraftarla yıldızı barışmayan Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz hafta Slovan Bratislava maçında ıslıklar arasında oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, maç sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'ya "Artık ne yapsam fayda etmez. Kimse zarar görsün istemem teklif gelirse gönderebilirsin hocam" talebinde bulundu. Ancak Oğuzhan'ı ayağa kaldıran Avcı'nın sözleri oldu: "Sen bizim için kıymetlisin. Sen burada adına methiyeler dizilen bir isimdin ve yine aynısını başarmak senin elinde. Sana güveniyorum."
- 5.12.2019
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