Kupada rakip Erzincan

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak. Teknik direktör Avcı'nın karşılaşmada gençlere ve oynamayan oyunculara şans vereceği öğrenildi. Avcı'nın, karşılaşmada Utku, Kerem, Rıdvan, Kartal, Orkan, Boyd, Lens, Oğuzhan, Güven ve Muhayer gibi isimlere şans vermesi bekleniyor.

KARTAL 595 GÜN SONRA

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-18'de mücadele etmişti. Yarı final rövanşında oynanan F.Bahçe-Beşiktaş karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil etmişti. TFF; yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmamıştı. TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.