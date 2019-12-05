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05 Aralık 2019, Perşembe
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Kupada rakip Erzincan

Kupada rakip Erzincan

, 5. tur ilk maçında saat 20.45’te Anagold 24Erzincan’ı ağırlıyor. Maçı A Spor naklen yayınlıyor.

, 5. tur ilk maçında 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak. Teknik direktör Avcı'nın karşılaşmada gençlere ve oynamayan oyunculara şans vereceği öğrenildi. Avcı'nın, karşılaşmada Utku, Kerem, Rıdvan, , Orkan, Boyd, Lens, Oğuzhan, Güven ve Muhayer gibi isimlere şans vermesi bekleniyor.

KARTAL 595 GÜN SONRA

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-18'de mücadele etmişti. Yarı final rövanşında oynanan F.Bahçe-Beşiktaş karşılaşması, çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından 57. dakikada tatil etmişti. ; yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmamıştı. TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.

  1. 5.12.2019
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