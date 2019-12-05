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05 Aralık 2019, Perşembe
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nasıl uçtu?

Kartal nasıl uçtu?

Siyah-beyazlılarda yönetim değişti, Avcı sistemi yeniledi, sakatlar iyileşti, futbolcular uyum sağladı, taraftar da desteğini artırınca başarı gecikmedi.

'ta işler yolunda... İlk 6 haftada sadece 1 galibiyet alan , ardından oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek müthiş bir grafik yakaladı. Siyah-beyazlıların 5'te 5 yaparak 3 ezeli rakibini de geride bırakıp ligde 3'üncü sıraya yükselmesinin sırrı ise tek değil. Yönetimden sistem değişikliğine, futbolcuların uyumundan taraftarın desteğine kadar yaşanan tüm pozitif gelişmeler Kartal'ı yeniden uçurdu.

1- Taraftar ile yönetimi arasındaki bağlar tamamen kopmuştu. Üstüne üstlük ödemeler konusunda büyük sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Ardından seçim kararı alındı ve başkanlığa geldi. Başkan Çebi'nin ilk yaptığı şey futbolcuların alacaklarını ödemek oldu. Tutamayacağı sözler vermeyeceğini belirterek Avcı'nın da üzerindeki yükü büyük ölçüde aldı.

2- Beşiktaş'ta teknik direktör 'in yerleştirdiği hızlı, atak, seri ve kanatlardan hücum eden takım yerine; gibi çok pas yapan bir takım yaratmak istemesi 'nın az daha başını yakıyordu. Ancak Avcı spor otoritelerinin hata olarak değerlendirdiği bu kararından çabuk döndü ve Beşiktaş'ı bildiği gibi oynayan takım olarak özgür bıraktı. Seri galibiyetler geldi.

3- Futbolcuların saha içindeki uyumsuz görüntüleri çok kısa sürede düzeldi. Savunmanın göbeğinde Vida ile Ruiz uyum sağladı. Rebocho takıma alıştı. Elneny kendisini Beşiktaş'ın parçası hissetti. N'Koudou, Tottenham'a gitmeden önceki oyuncu oldu. Diaby kanattan forvet arkasına çekildi, performansını katladı. Ljajic yeni görevini tam olarak anladı; Beşiktaş'ta bir anda taşlar yerine oturmaya başladı.

4- Sezon başında Avcı'ya tepkiler vardı. En büyük tepki de Orman ve yönetimineydi. Futbolcular ise sahaya çıktıklarında ilk yanlış harekette taraftarın kendi aleyhine döneceği korkusuyla çıkıyordu. Ardından Orman ve yönetimi ayrıldı, maddi açıdan rahatlayan futbolcular da performanslarını katladı. Taraftar da desteğini artırdı ve tüm bu gelişmeler Kartal'ı yeniden havalandırdı.

  1. 5.12.2019
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