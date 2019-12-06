Serdar Sarıdağ: "Abdullah Avcı henüz büyük kulüp hocası değil"
Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa'nın konukları Serdar Sarıdağ ve Mehmet Yılmaz oldu. Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın Erzincanspor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirirken Abdullah Avcı'nın henüz büyük kulüp hocası olmadığını dile getirdi.
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