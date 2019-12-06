Avrupa Kartal'ı
Ligde 5’te 5 yapan Beşiktaş, Avrupa’nın 5 büyük liginde iç sahada en uzun gol serisi yakalayan ekip.
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş, kendi sahasında en uzun gol serisi yakalayan takım olmayı başardı. Opta verilerine göre Kartal evindeki 35 maçta da gol atarak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar baz alındığında en uzun seriyi yakalayan takım oldu. Sahasında en uzun gol serisi yakalayan takımlar şöyle:
BEŞİKTAŞ: 35 maç
BARCELONA: 33 maç
BORUSSİA DORTMUND: 31 maç
JUVENTUS: 28 maç
ARSENAL: 25 maç
- 6.12.2019
-
Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
-
Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
-
Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Avrupa Kartal'ı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.