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06 Aralık 2019, Cuma
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Avrupa

Avrupa Kartal'ı

Ligde 5’te 5 yapan , Avrupa’nın 5 büyük liginde iç sahada en uzun gol serisi yakalayan ekip.

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle çıkışa geçen , kendi sahasında en uzun gol serisi yakalayan takım olmayı başardı. Opta verilerine göre evindeki 35 maçta da gol atarak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar baz alındığında en uzun seriyi yakalayan takım oldu. Sahasında en uzun gol serisi yakalayan takımlar şöyle:

BEŞİKTAŞ: 35 maç

BARCELONA: 33 maç

BORUSSİA DORTMUND: 31 maç

JUVENTUS: 28 maç

ARSENAL: 25 maç

  1. 6.12.2019
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