Avrupa Kartal'ı

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş, kendi sahasında en uzun gol serisi yakalayan takım olmayı başardı. Opta verilerine göre Kartal evindeki 35 maçta da gol atarak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar baz alındığında en uzun seriyi yakalayan takım oldu. Sahasında en uzun gol serisi yakalayan takımlar şöyle:

BEŞİKTAŞ: 35 maç

BARCELONA: 33 maç

BORUSSİA DORTMUND: 31 maç

JUVENTUS: 28 maç

ARSENAL: 25 maç