Örnek davranış
Beşiktaş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle, mücadeleyi kadın taraftarlara ücretsiz hale getirdi.
Beşiktaş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle, mücadeleyi kadın taraftarlara ücretsiz hale getirdi. Kadın taraftarlar da ortak bir açıklama yaparak "Beşiktaş herkese örnek olsun. Stadyumlarda küfür azalsın. Erkeklere küfürsüz ortam eğitimi verilebilir. Beşiktaş'a sevgimiz bir kat daha arttı" ifadelerini kullandılar.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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