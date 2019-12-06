Örnek davranış

Beşiktaş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle, mücadeleyi kadın taraftarlara ücretsiz hale getirdi. Kadın taraftarlar da ortak bir açıklama yaparak "Beşiktaş herkese örnek olsun. Stadyumlarda küfür azalsın. Erkeklere küfürsüz ortam eğitimi verilebilir. Beşiktaş'a sevgimiz bir kat daha arttı" ifadelerini kullandılar.