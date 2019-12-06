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06 Aralık 2019, Cuma
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Örnek davranış

Örnek davranış

,  5 sebebiyle, mücadeleyi kadın taraftarlara ücretsiz hale getirdi.

, 5 sebebiyle, mücadeleyi kadın taraftarlara ücretsiz hale getirdi. Kadın taraftarlar da ortak bir açıklama yaparak "Beşiktaş herkese örnek olsun. Stadyumlarda küfür azalsın. Erkeklere küfürsüz ortam eğitimi verilebilir. Beşiktaş'a sevgimiz bir kat daha arttı" ifadelerini kullandılar.

  1. 6.12.2019
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