Aleksandar Prijovic: Beni istediler
Suudi Arabistan takımlarından El-İttihad forması giyen Aleksandar Prijovic'ten Beşiktaş itirafı geldi. Türkiye'de daha önce Boluspor'un da formasını giyen Prijovic, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.
Suudi Arabistan takımlarından El-İttihad forması giyen Aleksandar Prijovic'ten Beşiktaş itirafı geldi. Türkiye'de daha önce Boluspor'un da formasını giyen Prijovic, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan 29 yaşındaki Sırp forvet Beşiktaş'ın kendisini yaz döneminde de istediğini ancak maliyetten dolayı gerçekleşmediğini bildirdi.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Aleksandar Prijovic: Beni istediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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