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06 Aralık 2019, Cuma
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: Beni istediler

Aleksandar Prijovic: Beni istediler

 Arabistan takımlarından El-İttihad forması giyen 'ten itirafı geldi. 'de daha önce 'un da formasını giyen Prijovic, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Arabistan takımlarından El-İttihad forması giyen 'ten itirafı geldi. 'de daha önce 'un da formasını giyen Prijovic, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan 29 yaşındaki Sırp forvet Beşiktaş'ın kendisini yaz döneminde de istediğini ancak maliyetten dolayı gerçekleşmediğini bildirdi.

  1. 6.12.2019
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