Aleksandar Prijovic: Beni istediler

Suudi Arabistan takımlarından El-İttihad forması giyen Aleksandar Prijovic'ten Beşiktaş itirafı geldi. Türkiye'de daha önce Boluspor'un da formasını giyen Prijovic, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan 29 yaşındaki Sırp forvet Beşiktaş'ın kendisini yaz döneminde de istediğini ancak maliyetten dolayı gerçekleşmediğini bildirdi.