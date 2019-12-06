Beşiktaş'ı sordu! Siyah-beyazlılara transfer müjdesi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Beşiktaş'ı sordu! Siyah-beyazlılara transfer müjdesi

Devre arasında takıma forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, bir süredir yıldız isim için girişimlerini sürdürüyordu. Burak Yılmaz'a alternatif arayan siyah-beyazlı takıma bu oyuncudan iyi haber geldi. İşte detaylar...
6 Aralık 2019 Cuma 08:13
Beşiktaş'ı sordu! Siyah-beyazlılara transfer müjdesi

Ocak ayı transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, ilgilendiği golcü oyuncudan müjdeli haber geldi.

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Beşiktaş'ı sordu! Siyah-beyazlılara transfer müjdesi

Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Slovan Bratislava'nın forveti Sporar'ın Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı. Kara Kartal'a bu müjdeyi Rizespor'da forma giyen Vetrih verdi.

Beşiktaş'ı sordu! Siyah-beyazlılara transfer müjdesi

Geçen hafta Slovan maçından sonra Slovak gazetecilere, "Bu statta bu seyirci için oynamak güzel olur" diyen Sporar'ın, Rizeli oyuncudan Beşiktaş'la ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ı sordu! Siyah-beyazlılara transfer müjdesi

Vetrih, Slovenya'da yaptığı açıklamada, "Benden Beşiktaş'la ilgili bilgi aldı. Ben de teklif olursa hemen kabul etmesini söyledim" dedi.

Beşiktaş'ı sordu! Siyah-beyazlılara transfer müjdesi

Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Sporar için Slovenya basınından flaş bir iddia daha ortaya atıldı...

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