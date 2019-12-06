Beşiktaş'ı sordu! Siyah-beyazlılara transfer müjdesi
Devre arasında takıma forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, bir süredir yıldız isim için girişimlerini sürdürüyordu. Burak Yılmaz'a alternatif arayan siyah-beyazlı takıma bu oyuncudan iyi haber geldi. İşte detaylar...
6 Aralık 2019 Cuma 08:13
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Ocak ayı transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, ilgilendiği golcü oyuncudan müjdeli haber geldi.
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Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Slovan Bratislava'nın forveti Sporar'ın Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı. Kara Kartal'a bu müjdeyi Rizespor'da forma giyen Vetrih verdi.
Geçen hafta Slovan maçından sonra Slovak gazetecilere, "Bu statta bu seyirci için oynamak güzel olur" diyen Sporar'ın, Rizeli oyuncudan Beşiktaş'la ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.
Vetrih, Slovenya'da yaptığı açıklamada, "Benden Beşiktaş'la ilgili bilgi aldı. Ben de teklif olursa hemen kabul etmesini söyledim" dedi.
Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Sporar için Slovenya basınından flaş bir iddia daha ortaya atıldı...