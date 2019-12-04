Vida’dan özel paylaşım

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Kim demiş Pazartesi günleri eğlenceli olmaz diye! Haftaya harika bir giriş yaptık ve müthiş formumuzu devam ettirdik. Sıkı çalışmaya, keyif alarak oynamaya ve güzel galibiyetler almaya devam" dedi.