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04 Aralık 2019, Çarşamba
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’dan özel paylaşım

Vida’dan özel paylaşım

'ın Hırvat stoperi , hesabından paylaşımda bulundu.

'ın Hırvat stoperi , hesabından paylaşımda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Kim demiş Pazartesi günleri eğlenceli olmaz diye! Haftaya harika bir giriş yaptık ve müthiş formumuzu devam ettirdik. Sıkı çalışmaya, keyif alarak oynamaya ve güzel galibiyetler almaya devam" dedi.

  1. 4.12.2019
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