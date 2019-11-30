Caner&Roco UEFA 11’inde

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın 11'i açıklanırken, Beşiktaş'tan Enzo Roco ile Caner Erkin de listede yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın 11'de belli oldu. Bu hafta 11'de Slovan Bratislava'yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş'tan defans oyuncuları Enzo Roco ve Caner Erkin de yer aldı. Başakşehir'e karşı 2 asist yapan Roma'nın İtalyan futbolcusu Lorenzo Pellegrini de haftanın 11'ine seçildi. Bu arada Porto'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar da, Portekiz ekibinin Young Boys'u İsviçre'de 2-1 yendiği maçta attığı 2 golle UEFA 11'ine dahil oldu.