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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i! Beşiktaş'tan 2 isim...
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş K Grubu 5. karşılaşmasında Vodafone Park'ta Slovak ekibi Slovan Bratislava'yı konuk etti. Grupta henüz puanla tanışamayan ve üst tur şansını kaybeden siyah-beyazlılar, ilk 3 puanını 2-1'lik skorla hanesine yazdırdı. Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan siyah beyazlılarda haftanın 11'inde 2 isim yer aldı.
29 Kasım 2019 Cuma 14:09
Güncelleme: 29.11.2019 14:54
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş K Grubu 5. karşılaşmasında Vodafone Park'ta Slovak ekibi Slovan Bratislava'yı konuk etti..
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile mücadele etti. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetti.
Deplasman ekibi 35. dakikada Daniel'ın gölüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş ilk yarıyı 1-0'lık skorla geride kapattı.
75. dakikada N'Koudou'nun ortasında Enzo Roco kafa vuruşuyla skoru 1-1' e getirdi.
Dakikalar 90+1'i gösterirken Diaby'nin yerde kalması sonucunda penaltı kazanan Beşiktaş, Ljajic'in atışında fileleri havalandırdı ve durumu 2-1'e getirdi.