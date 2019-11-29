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29 Kasım 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

, 'de pazartesi günü sahasında İstikbal Mobilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Sağanak yağış altında, basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Slovan Bratislava ile oynanan karşılaşmada forma giyen siyah-beyazlı futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.

Teknik direktör yönetimindeki idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarına geçildi. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
, maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 29.11.2019
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