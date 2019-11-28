Karius yoksa Selmani
Beşiktaş, Alman kalecinin bonservisini alamazsa, Menemenspor’da forma giyen 21 yaşındaki file bekçisi Gentian Selmani’yi bitirecek.
Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon genel itibariyle Loris Karius'tan memnun olmasına karşın 8 milyon euro'luk bonservis bedeli olan Alman eldiven için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ın yeni kaleci arayışlarına başladığı öğrenildi. 1.Lig'de hafta sonu oynanan Menemen- Balıkesir maçını yakından takip eden Beşiktaş scoutlarının Selmani'yi beğendiği bildirildi. Sezon başında Arnavutluk ekibi Laçi'den bedavaya alınan 21 yaşındaki kalecinin performansına hayran kalan siyahbeyazlıların bol bol not tuttuğu kaydedilirken, yetenekli file bekçisinin son 6 haftada sadece 1 gol yemesi dikkat çekti. Edoardo Reja'nın milli takıma davet ettiği Selmani'nin İtalyan takımları tarafından da göz hapsine alındığı bildirildi.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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