Karius yoksa Selmani

Siyah-beyazlılar yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon genel itibariyle Loris Karius'tan memnun olmasına karşın 8 milyon euro'luk bonservis bedeli olan Alman eldiven için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ın yeni kaleci arayışlarına başladığı öğrenildi. 1.Lig'de hafta sonu oynanan Menemen- Balıkesir maçını yakından takip eden Beşiktaş scoutlarının Selmani'yi beğendiği bildirildi. Sezon başında Arnavutluk ekibi Laçi'den bedavaya alınan 21 yaşındaki kalecinin performansına hayran kalan siyahbeyazlıların bol bol not tuttuğu kaydedilirken, yetenekli file bekçisinin son 6 haftada sadece 1 gol yemesi dikkat çekti. Edoardo Reja'nın milli takıma davet ettiği Selmani'nin İtalyan takımları tarafından da göz hapsine alındığı bildirildi.