Çebi'den maliyet uyarısı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geldiği günden bu yana kaynaklar bulmak için çaba sarf ediyor. Başkan Çebi'nin bu yüzden Avcı'ya yapılacak transferler için, "Ayağını yorganına göre uzatma" önerisinde bulunduğu öğrenildi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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