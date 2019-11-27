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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Çebi'den maliyet uyarısı

Çebi'den maliyet uyarısı

 Başkanı , geldiği günden bu yana kaynaklar bulmak için çaba sarf ediyor. Başkan Çebi'nin bu yüzden Avcı'ya yapılacak transferler için, "Ayağını yorganına göre uzatma" önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Başkanı , geldiği günden bu yana kaynaklar bulmak için çaba sarf ediyor. Başkan Çebi'nin bu yüzden Avcı'ya yapılacak transferler için, "Ayağını yorganına göre uzatma" önerisinde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Mayıs ayına kadar Beşiktaş'ın kasasına para girişi olmayacak, gelirler de temlikli olduğu için yönetimin yüksek maliyetli oyunculardan uzak durulmasını istiyor.
  1. 27.11.2019
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