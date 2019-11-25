Burak Yılmaz'ın 'Ben Beşiktaşlıyım' sözü tişört oluyor!
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz geçtiğimiz hafta Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Sahada en öndeki oyuncuyum, kaptanım. Dik durmak gerekiyor. Karakter ortaya koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar sonrası yönetimden flaş bir hamle geldi.
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz'ın, Konya maçı sonrasında söylediği, "Ben Beşiktaşlıyım" açıklaması, Twitter Türkiye'nin gündeminde ilk sıraya kadar çıkmıştı.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, "Burak'ın Beşiktaşlılığını tartışmaya gerek yok. Kendisi de bunu sık sık ifade ediyor. Daha önce de ifade etmişti. Takımın kaptanı ve Türkiye'nin değerli futbolcusu. Bunlar 3-5 kişinin tepkisi, tüm Beşiktaşlılara mal etmemek lazım." şeklinde konuşmuştu.
TİŞÖRT OLUYOR
Emre Kocadağ, Burak Yılmaz'ı "Ben Beşiktaşlıyım" sözünün taraftarlar tarafından tişört olarak talep edilmesinin hatırlatılması üzerine, "Ona pazarlama ekibi bakacaktır. Yeni dönemde pazarlamadan sorumlu çok iyi bir yöneticimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
Pazarlama ekibinin de bununla ilgili olarak çalışma başlattığı gelen haberler arasında yer alıyor.
- 25.11.2019
- Güncelleme: 25.11.2019 10:19
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