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24 Kasım 2019, Pazar
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Caner demek asist demek!

Caner demek asist demek!

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi , dün akşam yine kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Burak’a gol pasını veren Caner Erkin, bu sezon 5’inci asistini yapmayı başardı.

Teknik direktör 'nın bazen savunmanın solunda bazen ise sol kanatta görev verdiği Caner, dün akşam sahada basmadık yer bırakmadı. Başarılı oyuncu siyah-beyazlıların gol bulmakta zorlandığı sırada ortaya çıktı ve 'a nefis bir ara pası gönderdi. Burak da kalitesini gösterdi ve topu filelere göndermeyi başardı. , bu sezon 'deki 5'inci asistini yaptı. Daha önce , , ve G.Saray maçlarında gol pası veren Caner dün akşam da 'da yaptığı asistle; takım arkadaşı Ljajic ile birlikte en çok (5) gol pası veren isim olmayı başardı.

  1. 24.11.2019
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