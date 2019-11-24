Caner demek asist demek!
Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Caner Erkin, dün akşam yine kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Burak’a gol pasını veren Caner Erkin, bu sezon 5’inci asistini yapmayı başardı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bazen savunmanın solunda bazen ise sol kanatta görev verdiği Caner, dün akşam sahada basmadık yer bırakmadı. Başarılı oyuncu siyah-beyazlıların gol bulmakta zorlandığı sırada ortaya çıktı ve Burak Yılmaz'a nefis bir ara pası gönderdi. Burak da kalitesini gösterdi ve topu filelere göndermeyi başardı. Caner Erkin, bu sezon Süper Lig'deki 5'inci asistini yaptı. Daha önce Göztepe, Çaykur Rize, Trabzonspor ve G.Saray maçlarında gol pası veren Caner dün akşam da Konya'da yaptığı asistle; takım arkadaşı Ljajic ile birlikte en çok (5) gol pası veren isim olmayı başardı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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