''Usülsüzlüğün bedeli ödensin''

Beşiktaşlı eski yönetici Metin Keçeli, siyah-beyazlıların gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Keçeli, "Eğer Beşiktaş'ta bir usulsüzlük varsa araştırılmalı ve kim yaptıysa bedelini ödemeli. Başkan Ahmet Nur Çebi, daha önce Beşiktaş'ta İkinci Başkan olarak görev yaptı. Ama o zamanlarda böyle bir şey olsa mutlaka müdahale ederdi" ifadelerini kullandı.