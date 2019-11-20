''Usülsüzlüğün bedeli ödensin''
Beşiktaşlı eski yönetici Metin Keçeli, siyah-beyazlıların gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Keçeli, "Eğer Beşiktaş'ta bir usulsüzlük varsa araştırılmalı ve kim yaptıysa bedelini ödemeli. Başkan Ahmet Nur Çebi, daha önce Beşiktaş'ta İkinci Başkan olarak görev yaptı. Ama o zamanlarda böyle bir şey olsa mutlaka müdahale ederdi" ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı eski yönetici Metin Keçeli, siyah-beyazlıların gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Keçeli, "Eğer Beşiktaş'ta bir usulsüzlük varsa araştırılmalı ve kim yaptıysa bedelini ödemeli. Başkan Ahmet Nur Çebi, daha önce Beşiktaş'ta İkinci Başkan olarak görev yaptı. Ama o zamanlarda böyle bir şey olsa mutlaka müdahale ederdi" ifadelerini kullandı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
''Usülsüzlüğün bedeli ödensin'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.