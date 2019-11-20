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20 Kasım 2019, Çarşamba
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''Usülsüzlüğün bedeli ödensin''

''Usülsüzlüğün bedeli ödensin''

Beşiktaşlı eski yönetici , siyah-beyazlıların gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Keçeli, "Eğer 'ta bir usulsüzlük varsa araştırılmalı ve kim yaptıysa bedelini ödemeli. Başkan , daha önce Beşiktaş'ta İkinci Başkan olarak görev yaptı. Ama o zamanlarda böyle bir şey olsa mutlaka müdahale ederdi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı eski yönetici , siyah-beyazlıların gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Keçeli, "Eğer 'ta bir usulsüzlük varsa araştırılmalı ve kim yaptıysa bedelini ödemeli. Başkan , daha önce Beşiktaş'ta İkinci Başkan olarak görev yaptı. Ama o zamanlarda böyle bir şey olsa mutlaka müdahale ederdi" ifadelerini kullandı.

  1. 20.11.2019
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