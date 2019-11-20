Beşiktaş'ta eski yöneticiler fena kapıştı

Beşiktaş'a geçmiş dönemlerde hizmet eden Candaş Tolga Işık ve Ahmet Akpınar, sosyal medyada söz düellosuna girişti. Olay Ahmet Akpınar'ın katıldığı bir radyo programında Candaş Tolga Işık'ın ismini vererek taksi masraflarını kulübe makbuz kestiğini söylemesiyle başladı. Bunun üzerine Işık, "Muhasebe kayıtlarında 1 TL para aldığımı ispatlayın, 10 katını ödemeyen şerefsizdir. Ama ispatlayamazsan da çıkıp en büyük iftiracı, alçak benim diye bağıracaksın" yanıtını verdi.