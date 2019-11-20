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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'ta eski yöneticiler fena kapıştı

Beşiktaş'ta eski yöneticiler fena kapıştı

'a geçmiş dönemlerde hizmet eden ve , söz düellosuna girişti. Olay Ahmet Akpınar'ın katıldığı bir radyo programında Candaş Tolga Işık'ın ismini vererek taksi masraflarını kulübe makbuz kestiğini söylemesiyle başladı.

'a geçmiş dönemlerde hizmet eden ve , söz düellosuna girişti. Olay Ahmet Akpınar'ın katıldığı bir radyo programında Candaş Tolga Işık'ın ismini vererek taksi masraflarını kulübe makbuz kestiğini söylemesiyle başladı. Bunun üzerine Işık, "Muhasebe kayıtlarında 1 TL para aldığımı ispatlayın, 10 katını ödemeyen şerefsizdir. Ama ispatlayamazsan da çıkıp en büyük iftiracı, alçak benim diye bağıracaksın" yanıtını verdi.

  1. 20.11.2019
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