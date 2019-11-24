Erman Toroğlu: Jonsson kırmızı kart görmeliydi
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Konya'da İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sezona kötü başlayan siyah beyazlılar, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak olmuştu. Kartal mücadeleyi Burak Yılmaz'ın kaydettiği tek golle kazanarak serisini sürdürdü.
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