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05 Kasım 2019, Salı
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için çağrı!

Mario Balotelli için çağrı!

Brescia forması giyen , 'da yine ırkçı saldırıların hedefi oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Verona ile oynanan maçta ırkçı saldırılara maruz kalınca karşılaşmayı yarıda bırakmak istedi. Beşiktaşlı taraftarlar tarafından kampanya başlatıldı.

Brescia forması giyen , 'da yine ırkçı saldırıların hedefi oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Verona ile oynanan maçta ırkçı saldırılara maruz kalınca karşılaşmayı yarıda bırakmak istedi. Beşiktaşlı taraftarların uzun süredir siyah-beyazlı forma altında görmek istedikleri oyuncu için Twitter'da kampanya başlatıldı. Irkçılığın karşısında olduklarını belirten Beşiktaşlı taraftarlar, , Balotelli'yi etiketleyerek "Come to " (Beşiktaş'a gel) yazdılar.

  1. 5.11.2019
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