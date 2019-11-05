Mario Balotelli için çağrı!

Brescia forması giyen Mario Balotelli, İtalya'da yine ırkçı saldırıların hedefi oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Verona ile oynanan maçta ırkçı saldırılara maruz kalınca karşılaşmayı yarıda bırakmak istedi. Beşiktaşlı taraftarların uzun süredir siyah-beyazlı forma altında görmek istedikleri oyuncu için Twitter'da kampanya başlatıldı. Irkçılığın karşısında olduklarını belirten Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada, Balotelli'yi etiketleyerek "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yazdılar.