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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Burak kadroda

Burak kadroda

'ın 'in 10. haftasında ile oynayacağı maçın kadrosunda da yer aldı. Sakatlığı bulunan N' Koudou, Douglas ve Dorukhan ise kadroya dahil edilmedi.

'ta sakatlığı geçen tecrübeli futbolcu , 'in 10. haftasında yarın 'la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör 'nın 'daki son antrenmanda takımla ısındıktan sonra özel program dahilinde çalışan Burak'ı Antalyaspor maçı kadrosuna aldığı belirtildi. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı ile sakatlıkları bulunan futbolcular Georges-Kevin N'Koudou, Douglas ile Dorukhan Toköz ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar'a da kadroda yer vermedi. 'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor: Karius, Utku, Enzo Roco, Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan, Tyler Boyd, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, Necip, Muhayer Oktay, Ljajic, Rebocho, Domagoj Vida, Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, , Abdoulay Diaby.

  1. 2.11.2019
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