Burak kadroda

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul'daki son antrenmanda takımla ısındıktan sonra özel program dahilinde çalışan Burak'ı Antalyaspor maçı kadrosuna aldığı belirtildi. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan futbolcular Georges-Kevin N'Koudou, Douglas ile Dorukhan Toköz ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar'a da kadroda yer vermedi. Kartal'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor: Karius, Utku, Enzo Roco, Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan, Tyler Boyd, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, Necip, Muhayer Oktay, Ljajic, Rebocho, Domagoj Vida, Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.