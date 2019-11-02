Burak kadroda
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda Burak Yılmaz da yer aldı. Sakatlığı bulunan N' Koudou, Douglas ve Dorukhan ise kadroya dahil edilmedi.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul'daki son antrenmanda takımla ısındıktan sonra özel program dahilinde çalışan Burak'ı Antalyaspor maçı kadrosuna aldığı belirtildi. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan futbolcular Georges-Kevin N'Koudou, Douglas ile Dorukhan Toköz ise kadroda yer almadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar'a da kadroda yer vermedi. Kartal'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor: Karius, Utku, Enzo Roco, Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan, Tyler Boyd, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, Necip, Muhayer Oktay, Ljajic, Rebocho, Domagoj Vida, Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Burak kadroda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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