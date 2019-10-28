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28 Ekim 2019, Pazartesi
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'ta oynadığı derbilerde kaybetmiyor

Beşiktaş Vodafone Park'ta oynadığı derbilerde kaybetmiyor

'in 9. haftasında sahasında 'ı 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, 'ta oynadığı 12. derbiyi de kaybetmedi.

, 11 Nisan 2016'da maçıyla hizmete giren yeni stadında 'nin yanı sıra ve 'u 11 kez konuk etti.

Bunların 4'ünde rakiplerine skor olarak üstünlük kuran Beşiktaş, 6 beraberlik alırken, 1 mücadeleden mağlup ayrıldı.

Bu resmi maçlarda rakiplerine toplam 22 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 15 gol gördü.

TEK YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Beşiktaş, yeni stadında büyük maçlardaki tek yenilgisini bu haftaki rakibi Fenerbahçe karşısında aldı.

Rakibini 'ta 5 kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, 1 kez yenebildi. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 1 maçta da mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017'de 'nda rakibiyle yaptığı karşılaşmada 1-0 yenildi.

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KARTAL, GALATASARAY'A KARŞI ÜSTÜN

Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 4. kez konuk eden Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini ligde 3 kez mağlup ederken, bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, yeni stadında 'deki Trabzonspor maçlarını da bir galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

GALİBİYET SONRASI SEVİNÇ POZU

Siyah-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, Galatasaray karşılaşması sonrası soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

  1. 28.10.2019
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