Beşiktaş Vodafone Park'ta oynadığı derbilerde kaybetmiyor

Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor'u 11 kez konuk etti.

Bunların 4'ünde rakiplerine skor olarak üstünlük kuran Beşiktaş, 6 beraberlik alırken, 1 mücadeleden mağlup ayrıldı.

Bu resmi maçlarda rakiplerine toplam 22 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 15 gol gördü.

TEK YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Beşiktaş, yeni stadında büyük maçlardaki tek yenilgisini bu haftaki rakibi Fenerbahçe karşısında aldı.

Rakibini Vodafone Park'ta 5 kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, 1 kez yenebildi. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 1 maçta da mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda rakibiyle yaptığı karşılaşmada 1-0 yenildi.

KARTAL, GALATASARAY'A KARŞI ÜSTÜN

Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 4. kez konuk eden Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini ligde 3 kez mağlup ederken, bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, yeni stadında Süper Lig'deki Trabzonspor maçlarını da bir galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

GALİBİYET SONRASI SEVİNÇ POZU

Siyah-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, Galatasaray karşılaşması sonrası soyunma odasında galibiyet pozu verdi.