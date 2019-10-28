Beşiktaş Vodafone Park'ta oynadığı derbilerde kaybetmiyor
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı 12. derbiyi de kaybetmedi.
Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor'u 11 kez konuk etti.
Bunların 4'ünde rakiplerine skor olarak üstünlük kuran Beşiktaş, 6 beraberlik alırken, 1 mücadeleden mağlup ayrıldı.
Bu resmi maçlarda rakiplerine toplam 22 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 15 gol gördü.
TEK YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI
Beşiktaş, yeni stadında büyük maçlardaki tek yenilgisini bu haftaki rakibi Fenerbahçe karşısında aldı.
Rakibini Vodafone Park'ta 5 kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, 1 kez yenebildi. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 1 maçta da mağlup oldu.
Siyah-beyazlı takım, 2016-2017'de Türkiye Kupası'nda rakibiyle yaptığı karşılaşmada 1-0 yenildi.
KARTAL, GALATASARAY'A KARŞI ÜSTÜN
Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 4. kez konuk eden Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini ligde 3 kez mağlup ederken, bir karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, yeni stadında Süper Lig'deki Trabzonspor maçlarını da bir galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.
GALİBİYET SONRASI SEVİNÇ POZU
Siyah-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, Galatasaray karşılaşması sonrası soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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