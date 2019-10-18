Stefano Okaka: Beşiktaş'a neredeyse evet diyecektim
Beşiktaş'ın sezon başında transferi için uğraştığı Stefano Okaka verdiği röportajda siyah-beyazlı takıma olumlu yanıt vermeye çok yaklaştığını ancak daha sonra İtalya'ya dönmeye karar verdiğini ifade etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sezon başında Watford'dan Udinese'ye transfer olan Nijerya asıllı İtalyan golcü Stefano Okaka, Beşiktaş'la ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan 30 yaşındaki tecrübeli isim, "Neredeyse Beşiktaş'a evet diyecektim. Çünkü çok iyi bir sözleşme sunmuşlardı. İtalya'da yalnızca Udinese için oynardım zaten buraya da geldim. Beni karşılama biçimlerini seviyorum. Çok fazla değer veriyorlar. Burada bir sembol olmak istiyorum. Bu kulüp için oynamak onurdur" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Roma, Sampdoria, Watford ve Anderlecht gibi takımlarda forma giyen Okaka, İtalya Milli Takımı ile 4 maça çıktı.
- 18.10.2019
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Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
Stefano Okaka: Beşiktaş'a neredeyse evet diyecektim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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