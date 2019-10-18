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18 Ekim 2019, Cuma
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: 'a neredeyse evet diyecektim

Stefano Okaka: Beşiktaş'a neredeyse evet diyecektim

'ın sezon başında transferi için uğraştığı verdiği röportajda siyah-beyazlı takıma olumlu yanıt vermeye çok yaklaştığını ancak daha sonra İtalya'ya dönmeye karar verdiğini ifade etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezon başında Watford'dan Udinese'ye transfer olan asıllı İtalyan golcü , 'la ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan 30 yaşındaki tecrübeli isim, "Neredeyse Beşiktaş'a evet diyecektim. Çünkü çok iyi bir sözleşme sunmuşlardı. İtalya'da yalnızca Udinese için oynardım zaten buraya da geldim. Beni karşılama biçimlerini seviyorum. Çok fazla değer veriyorlar. Burada bir sembol olmak istiyorum. Bu kulüp için oynamak onurdur" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Roma, Sampdoria, Watford ve Anderlecht gibi takımlarda forma giyen Okaka, İtalya Milli Takımı ile 4 maça çıktı.


  1. 18.10.2019
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