Tekinoktay: "Kulübü borçsuz bırakmak isterim"

Beşiktaş başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, projelerini TRT SPOR'da anlattı. Tekinoktay, "Beşiktaş'ta zor koşullar olmasa bize gerek olmazdı. Başkan seçilirsem kulübü borçsuz bırakmak istiyorum. Ali Koç'un başlattığı kampanya çok başarılı oldu. Düşük bütçeli takımlarla da şampiyonluk gelir. Biz üretim kısmını biliyoruz, bizim için 1 yıllık iş. Kendi kendine yetebilen, saygı duyulan bir Beşiktaş vadediyoruz. Öncelikle kemerleri sıkmalıyız. İlk yapacağımız iş oyuncuların ve personellerin maaşlarını ödemek olacak. Abdullah Avcı bizim sözleşmeli hocamız. Avcı ile camianın enerjisinin durumuna göre hareket edeceğim" dedi.