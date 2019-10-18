Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!

Amatör şubelerin kar etme gibi bir şansı yok. Bununla ilgili geçen sene söylemiştim tek çözümü sponsorlar. Önümüzdeki günlerde tüm amatör sporların sorununu çözme gibi girişimlerimiz oldu. Haftaya resmi açıklama yapacağız diye umuyorum. Amatör şubeyi kapatmayı düşünmüyoruz. İster istemez mali şartlar bizi zorlar ama kapatmadan yürüteceğimiz sistemi bulduk. Sponsorlarla çözeceğiz bu işi. Beşiktaş'ın şu an tek ihtiyacı birlik beraberlik ile tek yumruk olmak. Ekip olarak bu sıkıntıları aşacağız.

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