Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
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Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!

Beşiktaş'ta seçime kısa bir süre kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Başkan adayı Serdal Adalı, seçilmesi durumunda gerçekleştireceği politikaları açıkladı. BJK TV'den Abdullah Avcı'nın durumuna kadar birçok konuda açıklama yapan Adalı, Talisca ile ilgili de ifadeler kullandı. İşte detaylar...
18 Ekim 2019 Cuma 11:58 Güncelleme: 18.10.2019 11:58
Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, 20 Ekim Pazar günü yapılacak seçim öncesinde TRT Spor'a konuk oldu ve projelerini anlattı.

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Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!

Beşiktaş, borçlarla batmaz. Biz bunun altından kalkabilecek bir kulübüz. Mali konular bizim camiada diğer camialara göre fazla tartışılıyor. Kısa vadede ödememiz gereken borç hakkında bir hazırlığımız var. Çözeceğiz. Ben zaten hiçbir zihniyetin devamı değilim. Ben kendi başkanlık çizgisi olan birisiyim.

Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!

"QUARESMA JÜBİLE YAPSIN İSTERİZ"

Quaresma beklediğimiz gibi Beşiktaş'tan ayrılmadı. Keşke daha iyi ayrılsaydı. Jübile yapmayı arzu ederse onu da jübile ile yollamak isteriz. İleri de teknik direktör olmak isterse onu bekleriz Beşiktaş'ın bir parçası oldu. İnşallah Atiba 5 sene oynar onun gibi birini bulamıyoruz.

Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!

Medyada çok fazla yer almanın bir faydası olduğunu düşünüyorum. Bir golcüye ihtiyacımız var. Devre arasında mutlaka bir forvet transferi yapacağız.

Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!

Amatör şubelerin kar etme gibi bir şansı yok. Bununla ilgili geçen sene söylemiştim tek çözümü sponsorlar. Önümüzdeki günlerde tüm amatör sporların sorununu çözme gibi girişimlerimiz oldu. Haftaya resmi açıklama yapacağız diye umuyorum. Amatör şubeyi kapatmayı düşünmüyoruz. İster istemez mali şartlar bizi zorlar ama kapatmadan yürüteceğimiz sistemi bulduk. Sponsorlarla çözeceğiz bu işi. Beşiktaş'ın şu an tek ihtiyacı birlik beraberlik ile tek yumruk olmak. Ekip olarak bu sıkıntıları aşacağız.

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