Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi - Son dakika Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Galeri Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi

Oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk ile gelecek yaz evlenmeyi planlayan Oğuzhan Özyakup'un model Funda Aksu'ya sosyal medyadan markaja aldığı ortaya çıkarken mesajları Funda Aksu ifşa etti. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ise açıklama yayınladı.
18 Ekim 2019 Cuma 11:02 Güncelleme: 18.10.2019 11:02
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, çapkınlık yaparken yakalandı.

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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi

Melisa Aslı Pamuk'la geçen hafta ailelerini tanıştırıp düğün tarihini kararlaştıran futbolcu, önceki gün Funda Aksu'ya attığı mesajlar yüzünden ifşa oldu.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi

Pamuk ile 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan 27 yaşındaki futbolcunun model Funda Aksu'ya Instagram'da attığı mesajlar ortaya çıktı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi

"BU DA ARDINDAN GELEN GOL"

Aksu, art arda mesaj atan futbolcunun önceki gün "Cevap verecek misin?" diye yazdığı mesajı "Bu da ardından gelen gol" notuyla paylaştı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Oğzuhan Özyakup'un ne yapacağı merak konusu olmuştu.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi

İşte Oğuzhan'ın açıklaması:

Photoshoplu sahte bir yazışma görüntüsüyle hakkımda yapılan haber asılsızdır. Konuyla ilgili haberi yapanlarla ilgili hukuki süreç avukatım tarafından başlatılmıştır. Saygılarımla...

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