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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi
Oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk ile gelecek yaz evlenmeyi planlayan Oğuzhan Özyakup'un model Funda Aksu'ya sosyal medyadan markaja aldığı ortaya çıkarken mesajları Funda Aksu ifşa etti. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ise açıklama yayınladı.
18 Ekim 2019 Cuma 11:02
Güncelleme: 18.10.2019 11:02
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, çapkınlık yaparken yakalandı.
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Melisa Aslı Pamuk'la geçen hafta ailelerini tanıştırıp düğün tarihini kararlaştıran futbolcu, önceki gün Funda Aksu'ya attığı mesajlar yüzünden ifşa oldu.
Pamuk ile 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan 27 yaşındaki futbolcunun model Funda Aksu'ya Instagram'da attığı mesajlar ortaya çıktı.
"BU DA ARDINDAN GELEN GOL"
Aksu, art arda mesaj atan futbolcunun önceki gün "Cevap verecek misin?" diye yazdığı mesajı "Bu da ardından gelen gol" notuyla paylaştı.
Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından OğzuhanÖzyakup'un ne yapacağı merak konusu olmuştu.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.
İşte Oğuzhan'ın açıklaması:
Photoshoplu sahte bir yazışma görüntüsüyle hakkımda yapılan haber asılsızdır. Konuyla ilgili haberi yapanlarla ilgili hukuki süreç avukatım tarafından başlatılmıştır. Saygılarımla...