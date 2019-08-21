Beşiktaş'tan N'Koudou bombası
İngiltere’ye transfer çıkarması yapan Fikret Orman ve Futbol Direktörü Ali Naibi Tottenham’ın Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou’yu kiraladı.
Dört büyükler arasında transfer dönemini en durgun geçiren kulüp olan Beşiktaş, dün gece flaş bir transfer hamlesine imza attı. Quaresma'nın performansından memnun olmayan ve sol kanata genç ve dinamik bir isim arayan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Futbol Direktörü Ali Naibi, Tottenham'ın 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'yu siyah- beyazlı ekibe kazandırdı. Daha önce Tottenham'ın Burnley ve Monaco'ya kiraladığı Fransız yıldızın, bu sezon da Beşiktaş'a kiralandığı bildirildi.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Geçen sezonu Fransız kulübü Monaco'da kiralık olarak geçiren Georges-Kevin N'Koudou, kariyerinde ayrıca Nantes, Tottenham ve Burnley formaları da giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu takımlarda 119 maçta 14 gol 10 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen N'Koudou'nun değeri 5 milyon Euro.
WANYAMA DA İSTENDİ
Sol kanatın yanı sıra kaleci, orta saha ve forvet için de İngiltere'de görüşmeler yapan Başkan Fikret Orman ve Futbol Direktörü Naibi'nin, 1.74 boyundaki Fransız futbolcunun kiralanması konusunda Tottenham ile her konuda anlaştığı ve oyuncuyu da ikna ettiği belirtildi. Georges-Kevin N'Koudou'nun bir kaç gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bu arada Beşiktaş, Tottenham'ın gözden çıkardığı 28 yaşındaki Kenyalı ön libero Wanyama için de kiralama teklifinde bulundu.
- 21.8.2019
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