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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaş Mirin'i Toulouse'a kiraladı

, geride bıraktığımız sezonun devre arasında takıma katılan Fransız defans oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse'a kiralandığını duyurdu.

, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin'i takımdan gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."

Beşiktaş'a Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan transfer olan Fransız futbolcu, siyah-beyazlı formayla 14 maça çıkmıştı.


  1. 21.08.2019
  2. Güncelleme: 21.08.2019 10:54
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