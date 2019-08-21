Beşiktaş Mirin'i Toulouse'a kiraladı
Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonun devre arasında takıma katılan Fransız defans oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in Toulouse'a kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin'i takımdan gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."
Beşiktaş'a Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan transfer olan Fransız futbolcu, siyah-beyazlı formayla 14 maça çıkmıştı.
- 21.08.2019
- Güncelleme: 21.08.2019 10:54
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