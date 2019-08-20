Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Beşiktaş'ta beklenen transfer ayrılığı... Son dakika haberine göre; siyah beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında yer almayan Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiralandı. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin Fransa Ligi'ne transfer oldu. Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse için sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya gitti.
Savunma bölgesinde Gen Shoji ve Agustin Rogel'in sakatlanması sonrası Toulouse, Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat-Mirin'i transfer etmek istemişti... 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden de geçti ve yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.
Mirin geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.
Fransız futbolcu Beşiktaş'ta 14 karşılaşmada forma giydi.
- 20.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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