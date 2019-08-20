Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Sessiz sedasız ! Ve sağlık kontrolünden geçti | Toulouse'da! son dakika transfer haberleri

Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri

'ta beklenen ayrılığı... Son dakika haberine göre; siyah beyazlıların teknik direktörü 'nın kadro planlamasında yer almayan Fransız stoper Nicolas Isimat-, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiralandı. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat- Fransa Ligi'ne oldu. Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse için sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya gitti.

Savunma bölgesinde Gen Shoji ve Agustin Rogel'in sakatlanması sonrası Toulouse, Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat-Mirin'i transfer etmek istemişti... 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden de geçti ve yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.

Mirin geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.

Fransız futbolcu Beşiktaş'ta 14 karşılaşmada forma giydi.

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  1. 20.08.2019
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