Kagawa İspanya 2. Lig takımı Real Zaragoza’ya transfer oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Kagawa 2. Lig takımı ’ya oldu

Kagawa İspanya 2. Lig takımı Real Zaragoza’ya transfer oldu

2. Lig ekibi , geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak ’ta geçiren ’yı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak 'a olan ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden 'da bulunan Japon futbolcu 'nın yeni takımı belli oldu.

30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda 2. Lig takımlarından 'nın formasını giyecek.

Beşiktaş ile 'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

  1. 09.08.2019
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