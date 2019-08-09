Beşiktaş'ta forvet harekatı! İşte listedeki 3 isim
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitirerek ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı elde eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Burak'ın takımdan ayrılma ihitimaline karşı forvet arayışlarına geçen Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim belli oldu. İşte detaylar...
9 Ağustos 2019 Cuma 10:23
Güncelleme: 09.08.2019 10:46
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Geçtiğimiz sezon ligi 3'üncü sırada bitirerek taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta yeni sezonda hedef şampiyonluk.
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Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde başarı elde etmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları sürüyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin uzun süredir Burak Yılmaz'ın peşinde olması Kartal'da keyifleri kaçırıyor.
Burak'a gelen teklifleri reddeden Beşiktaş yeni teklif almaya devam ediyor.
Kara Kartal bu tekliflerin üzerine Burak'ın takımdan ayrılma ihtimalini ciddi ciddi düşünmeye başladı.