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07 Temmuz 2019, Pazar
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Boateng’de rakip!

Boateng’de rakip!

'ın girişimlerinde bulunduğu için Parma yarışa dahil oldu. 'da kiralık oynadıktan sonra 'ya dönen Boateng için Beşiktaş'tan sonra Parma da devreye girdi.

'ın girişimlerinde bulunduğu için Parma yarışa dahil oldu. 'da kiralık oynadıktan sonra 'ya dönen Boateng için Beşiktaş'tan sonra Parma da devreye girdi. Gana basınından Ghana Soccer sitesinin haberine göre Kevin Boateng için Parma ve Beşiktaş arasında transfer yarışı başladı. Parma'nın yakın zamanda bir teklif yaparak Beşiktaş'ın önüne geçmeyi hedeflediği iddia edildi. Kariyerinde Milan, ve Tottenham gibi kulüpler bulunan Ganalı yıldızın Beşiktaş ve Parma arasında tercihini yapması bekleniyor. Öte yandan İtalyan basını Ganalı futbolcunun Sassuolo'dan ayrılacağı ve şu ana kadar en iyi teklifin Beşiktaş tarafından yapıldığı öne sürülmüştü.

  1. 7.7.2019
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