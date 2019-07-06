Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar kadrosuna katmak için 3 ismin peşinde. Öte yandan Copa America sonrası Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel'e teklifler gelmeye devam ediyor. İşte Kartal'ın transfer gündeminden detaylar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 18:59
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İtalyan ekibi Fiorentina, Gary Medel'i kadrosuna katmak için hazırlık yapıyor.
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Copa America'da forma giyen ve yarı final oynayan Şili'nin değişilmez isimlerinden olan Medel'i takip eden Fiorentina, Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk teklif yapmayı planlıyor.
Teklif hazırlığı Beşiktaş Yönetimi'ne ulaşırken, siyah-beyazlıların bu futbolcu için 8 milyon Euro isteyeceği öğrenildi.
Pazartesi hazırlıklara başlayacak olan Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesinde transferde sessizlik sürerken, Kartal'ın gündemine de birçok isim geldi.
Medel için iyi bir teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyu satmayı düşünen Beşiktaş, gelecek olan parayla da transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor.