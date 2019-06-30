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30 Haziran 2019, Pazar
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Beşiktaşlı 'e çılgın teklif!

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e çılgın teklif!

Badelj’den memnun olmayan Lazio, ’ın orta sahası ’e ortayı emanet etmek istiyor. İtalyanlar, , ve ’ün de Lazio’nun listesinde olduğunu yazdı.

Lazio'nun Dorukhan'a yönelik planları! İtalya Serie A ekibi Lazio, geçen sezonun yaz döneminde kadrosuna kattığı Hırvat orta saha 'nin performansından memnun değil. 30 yaşındaki futbolcunun ayrılacağı ve yerine 'ın orta sahası Dorukhan'ın alınacağı iddia edildi.

23 yaşındaki , Beşiktaş'ta 20 maçta 3 gol, 3 asistle oynarken, Badelj ise 26 karşılaşmada 1 gol katkısı verebildi. İtalyan spor sitesi Citta'daki haberde, , ve 'ün de Lazio'nun hedefi nde olduğu, 4 Türk için de girişim olacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak 'dan Yusuf Yazıcı ve 'den Eljif Elmas'ın da taliplerinin olması, Lazio'nun işini zorlaştırıyor.

Akşam'ın haberine göre Lazio'nun önceliği şu anda Dorukhan. Ayrıca; Milan Badelj'nin durumu da çok yakında belli olacak. Dorukhan için 12 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi bekleniyor.

  1. 30.06.2019
  2. Güncelleme: 30.06.2019 11:36
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