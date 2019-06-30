Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e çılgın teklif!
Badelj’den memnun olmayan Lazio, Beşiktaş’ın orta sahası Dorukhan Toköz’e ortayı emanet etmek istiyor. İtalyanlar, Yusuf Yazıcı, Eljif Elmas ve Yunus Akgün’ün de Lazio’nun listesinde olduğunu yazdı.
Lazio'nun Dorukhan'a yönelik planları! İtalya Serie A ekibi Lazio, geçen sezonun yaz döneminde kadrosuna kattığı Hırvat orta saha Milan Badelj'nin performansından memnun değil. 30 yaşındaki futbolcunun ayrılacağı ve yerine Beşiktaş'ın orta sahası Dorukhan'ın alınacağı iddia edildi.
23 yaşındaki Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta 20 maçta 3 gol, 3 asistle oynarken, Badelj ise 26 karşılaşmada 1 gol katkısı verebildi. İtalyan spor sitesi Citta'daki haberde, Yusuf Yazıcı, Eljif Elmas ve Yunus Akgün'ün de Lazio'nun hedefi nde olduğu, 4 Türk için de girişim olacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ın da taliplerinin olması, Lazio'nun işini zorlaştırıyor.
Akşam'ın haberine göre Lazio'nun önceliği şu anda Dorukhan. Ayrıca; Milan Badelj'nin durumu da çok yakında belli olacak. Dorukhan için 12 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi bekleniyor.
- 30.06.2019
- Güncelleme: 30.06.2019 11:36
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e çılgın teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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