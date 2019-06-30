Beşiktaş suskunluğunu bozuyor! 3 bomba birden...

Beşiktaş transferdeki suskunluğunu bozuyor... Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporlarına göre devam eden Kara-Kartal. flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi, Copa America'da yıldızını parlatan solak stoperle temasa geçti. Ayrıca sürpriz iki isim de yakın takibe alındı. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları.. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
30 Haziran 2019 Pazar 07:45
Güncelleme: 30.06.2019 07:45
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Beşiktaş gözünü bonservis bedeli düşük, adı fazla duyulmamış ama yetenekli yıldızlara çevirmiş durumda.
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Portekizli yıldız Pepe'nin gitmesinin ardından Enzo Roco ve İsimat Mirin'den beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bu bölgeye kaliteli bir takviye yapmak için kolları sıvadı.
Mali sıkıntılar nedeniyle yüksek maliyetli isimlerden uzak duran Beşiktaş yönetiminin gündemine sürpriz bir isim daha girdi.
TARRAGONA'DA KİRALIK OYNADI Bu isim, Copa America'da maç başına 7 top uzaklaştırma ile oynayan Venezuela'nın 26 yaşındaki stoperi Mikel Villanueva...
Bonservisi Malaga'da olan 1.92 boyundaki sol ayaklı stoperin, halen devam eden turnuvada yakaladığı yüzde 85.2'lik isabetli pas ortalaması da dikkat çekti.