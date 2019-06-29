İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!

İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!

Süper Lig'de transfer bombaları ardı ardına patlarken, Beşiktaş'ta da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Henüz resmi olarak bir transfer açıklamayan siyah-beyazlılar, yeni hocası Abdullah Avcı ile bir çıkış yakalamak istiyor. Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Kartal, önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlayıp taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor. Kadrosunu güçlendirmek için Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar transferde bu kez Avcı'nın eski takımı Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim...
29 Haziran 2019 Cumartesi 21:32 Güncelleme: 29.06.2019 21:32
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, henüz hiç bir oyuncuya resmi imza attıramadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!

İmza aşamasına gelen bir kaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu mali durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel göze çarpıyor.

İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!

Bir diğer sorun ise oyuncuların kulüpleriyle yapılan pazarlıkların kıran kırana geçmesi ve Beşiktaş transfer komitesinin maliyetleri mümkün olan en düşük seviyeye çekme çalışmaları olarak gösteriliyor.

İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!

Transferde ayağını yorganına göre uzatmak için çabalayan Beşiktaş yapılacak transferleri en ince ayrıntısına kadar düşünmek durumunda.

İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ön lisans çalışmalarını tamamlamasından sonra hayata geçirilecek yeni sistemde, siyah beyazlılar sadece belirlenen bütçe üzerinden harcama yapacak ve bu bütçeyi kesinlikle aşamayacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN