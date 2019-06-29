İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!

Süper Lig'de transfer bombaları ardı ardına patlarken, Beşiktaş'ta da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Henüz resmi olarak bir transfer açıklamayan siyah-beyazlılar, yeni hocası Abdullah Avcı ile bir çıkış yakalamak istiyor. Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Kartal, önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlayıp taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor. Kadrosunu güçlendirmek için Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar transferde bu kez Avcı'nın eski takımı Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim...

29 Haziran 2019 Cumartesi 21:32 Güncelleme: 29.06.2019 21:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





