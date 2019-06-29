HaberlerGaleriİşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!
İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim!
Süper Lig'de transfer bombaları ardı ardına patlarken, Beşiktaş'ta da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Henüz resmi olarak bir transfer açıklamayan siyah-beyazlılar, yeni hocası Abdullah Avcı ile bir çıkış yakalamak istiyor. Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Kartal, önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlayıp taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek istiyor. Kadrosunu güçlendirmek için Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar transferde bu kez Avcı'nın eski takımı Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. İşte Beşiktaş ve Başakşehir'i karşı karşıya getiren o isim...
29 Haziran 2019 Cumartesi 21:32
Güncelleme: 29.06.2019 21:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, henüz hiç bir oyuncuya resmi imza attıramadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İmza aşamasına gelen bir kaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu mali durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel göze çarpıyor.
Bir diğer sorun ise oyuncuların kulüpleriyle yapılan pazarlıkların kıran kırana geçmesi ve Beşiktaş transfer komitesinin maliyetleri mümkün olan en düşük seviyeye çekme çalışmaları olarak gösteriliyor.
Transferde ayağını yorganına göre uzatmak için çabalayan Beşiktaş yapılacak transferleri en ince ayrıntısına kadar düşünmek durumunda.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun ön lisans çalışmalarını tamamlamasından sonra hayata geçirilecek yeni sistemde, siyah beyazlılar sadece belirlenen bütçe üzerinden harcama yapacak ve bu bütçeyi kesinlikle aşamayacak.