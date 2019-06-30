Beşiktaş ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla bitecek olan Brezilyalı sol bek Adriano, ülkesinin takımlarından Sao Paulo ile görüştü. Yıldız futbolcu henüz sözleşme süresinde anlaşma sağlayamadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği Adriano yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi bugün itibarıyla dolacak olan Brezilyalı yıldız, ülkesinin takımlarından Sao Paulo ile cuma günü bir görüşme gerçekleştirdi. Globo Esporte'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, kulübün önerdiği kontratın süresini kısa buldu ve uzatılmasını talep etti. Sao Paulo ise oyuncunun yaşının 34 olmasından dolayı uzun süreli bir kontrata sıcak bakmıyor.
Brezilya ekibinin yöneticileri, Adriano ile anlaşma sağlayamazsa Fluminense'den Gilberto'yu B planı olarak belirledi.
- 30.06.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Adriano Sao Paulo ile görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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