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30 Haziran 2019, Pazar
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ile görüşüyor

Adriano Sao Paulo ile görüşüyor

ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla bitecek olan Brezilyalı sol bek , ülkesinin takımlarından ile görüştü. Yıldız futbolcu henüz sözleşme süresinde anlaşma sağlayamadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ta teknik direktör 'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi bugün itibarıyla dolacak olan Brezilyalı yıldız, ülkesinin takımlarından ile cuma günü bir görüşme gerçekleştirdi. Globo Esporte'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, kulübün önerdiği kontratın süresini kısa buldu ve uzatılmasını talep etti. Sao Paulo ise oyuncunun yaşının 34 olmasından dolayı uzun süreli bir kontrata sıcak bakmıyor.

Brezilya ekibinin yöneticileri, Adriano ile anlaşma sağlayamazsa Fluminense'den Gilberto'yu B planı olarak belirledi.


  1. 30.06.2019
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