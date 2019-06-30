Adriano Sao Paulo ile görüşüyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği Adriano yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi bugün itibarıyla dolacak olan Brezilyalı yıldız, ülkesinin takımlarından Sao Paulo ile cuma günü bir görüşme gerçekleştirdi. Globo Esporte'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, kulübün önerdiği kontratın süresini kısa buldu ve uzatılmasını talep etti. Sao Paulo ise oyuncunun yaşının 34 olmasından dolayı uzun süreli bir kontrata sıcak bakmıyor.

Brezilya ekibinin yöneticileri, Adriano ile anlaşma sağlayamazsa Fluminense'den Gilberto'yu B planı olarak belirledi.



