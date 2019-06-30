Zeki Uzundurukan: "Narsingh Beşiktaş için İstanbul'a gelecek"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transferine dair gelişmeleri aktardı. Uzundurukan, Swansea ile sözleşmesi sona eren Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh'in hafta içinde İstanbul'a gelerek 3 yıllık sözleşme imzalayacağını söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine...
- Beşiktaş ilk transferine çok yakın!
- Beşiktaş suskunluğunu bozuyor! 3 bomba birden...
- Beşiktaş'ta Umut Güner transfer bombasını patlatıyor!
- Devlerin talip olduğu isim kararını verdi!
- Ali Naibi'den transfer açıklaması! Kagawa, Boyd, Marcelo...
- Dev transfer yarışı! Trabzonspor Galatasaray Beşiktaş...
- Beşiktaş o ismi bitirdi!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.