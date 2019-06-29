Kara Kartal’ta tasarrufa devam

Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, halen basketbol şubesinde görev yapan eski futbol takım doktoru Ayhan Optur ile devam kararı aldı. Daha önce futbol takımından görev yaptığı dönemde sporcuların sahaya kısa zamanda sağlıklı geri dönüştürmesiyle camiada ün salan Ayhan Optur, ay başında göreve başlayacak.