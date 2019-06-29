Kara Kartal’ta tasarrufa devam
Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, halen basketbol şubesinde görev yapan eski futbol takım doktoru Ayhan Optur ile devam kararı aldı.
Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, halen basketbol şubesinde görev yapan eski futbol takım doktoru Ayhan Optur ile devam kararı aldı. Daha önce futbol takımından görev yaptığı dönemde sporcuların sahaya kısa zamanda sağlıklı geri dönüştürmesiyle camiada ün salan Ayhan Optur, ay başında göreve başlayacak.
- 29.6.2019
-
Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
-
Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
-
Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Kara Kartal’ta tasarrufa devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.