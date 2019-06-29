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29 Haziran 2019, Cumartesi
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’ta tasarrufa devam

Kara Kartal’ta tasarrufa devam

Kulüp doktoru ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, halen şubesinde görev yapan eski takım doktoru ile devam kararı aldı.

Kulüp doktoru ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, halen şubesinde görev yapan eski takım doktoru ile devam kararı aldı. Daha önce futbol takımından görev yaptığı dönemde sporcuların sahaya kısa zamanda sağlıklı geri dönüştürmesiyle camiada ün salan Ayhan Optur, ay başında göreve başlayacak.

  1. 29.6.2019
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