Bütün sahalar bakıma alındı

Beşiktaş'ın Ümraniye tesislerinde tüm sahalar bakıma alındı. Yönetici Ahmet Kavalcı, "Sahaların üst zeminleri komple yapılıyor, bir sahamız ise drenaj sisteminden zeminine kadar komple bütün altyapısıyla hazırlanıyor. Takımımız Avusturya kampındayken, buradaki sahaların bakımları ve altyapı yenilenmeleri tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.