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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Bütün sahalar bakıma alındı

Bütün sahalar bakıma alındı

'ın Ümraniye tesislerinde tüm sahalar bakıma alındı.

'ın Ümraniye tesislerinde tüm sahalar bakıma alındı. Yönetici , "Sahaların üst zeminleri komple yapılıyor, bir sahamız ise drenaj sisteminden zeminine kadar komple bütün altyapısıyla hazırlanıyor. Takımımız kampındayken, buradaki sahaların bakımları ve altyapı yenilenmeleri tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.

  1. 29.6.2019
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