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29 Haziran 2019, Cumartesi
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'ta son söz 'da!

Beşiktaş'ta son söz Abdullah Avcı'da!

yönetimi, bugün ’a dönecek olan ’nın raporu doğrultusunda sözleşmesi biten oyuncularla ilgili kararı verecek.

Beşiktaşlı yönetici , sözleşmesi sona eren oyunculara ilgili kararı 'nın raporuna göre vereceklerini söyledi. Kavalcı, "Henüz Abdullah hocamızdan bu konuda bir rapor gelmedi. Hocamız yarın (bugün) dönecek. Eğer sözleşmesi biten oyuncularla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunmamızı talep ederse, biz de o doğrultuda bir görüşme gerçekleştirebiliriz" diye konuştu 'ta , Pektemek, , Adriano ve Atiba'nın sözleşmeleri sona erdi. Bu isimlerden Adriano'ya gerek sezon içinde, gerekse de sezon sonunda sözleşme teklifi yapılırken, Brezilyalı oyuncudan net bir cevap gelmedi. Atiba'yla ise yola devam edilmesi bekleniyor.

2012'DE İSTEMİŞTİK
Ahmet Kavalcı, Avcı'yı 2012 yılında da istediklerini itiraf etti. Kavalcı, "2012'de ben yönetimdeyken, Avcı'yı takımın başına getirmek için bir düşüncemiz olmuştu. Ancak kendisi o dönemde A 'ın başındaydı ve o dönemde bu anlaşma gerçekleşmemişti. Kısmet bu zamanaymış" dedi.

8 OYUNCU KARARI KAMPTA VERİLECEK
Teknik direktör Abdullah Avcı, kiralık verilen Larin dışında Aras ve Roco'nun da kampa gelmemesini istedi. Bunun dışında Avcı'nın, yurt dışı kampında Utku, Ersen, Isimat-Mirin, Alpay, Orkan, Muhayer, Fatih Aksoy ve Umut Nayır için son kararını vereceği bildirildi. Avcı, Orkan ve Mirin için gelen tekliflerin de değerlendirilmesini istedi.

KONTROLLER DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri dün de devam etti. Genç futbolcular Ersin Destanoğlu, Sedat Şahintürk ve Alpay Çelebi çeşitli testlere tabi tutuldu. Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlı futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

  1. 29.6.2019
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