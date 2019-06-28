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28 Haziran 2019, Cuma
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Marcelo 'da kalıyor

Marcelo Lyon'da kalıyor

Bir süredir 'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 'da kalacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından 'da forma giyen Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, sosyal medya hesabı üzerinden merak edilen soruya yanıt verdi.

Eski takımı 'a döneceği konuşulan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "'da kalacağım ve her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kendisini eleştirenlere de yanıt vermeyi ihmal etmeyen deneyimli oyuncu, "Aynı insanlar ilk yılımda ligin en iyi defansı olduğumu söylerken, şimdi kötü konuşuyorlar. Bu sezon yine harika oynarsam, bu ikiyüzlüler beni alkışlayacaktır" diyerek tepkisini dile getirdi.


  1. 28.06.2019
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