Marcelo Lyon'da kalıyor
Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Lyon'da kalacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, sosyal medya hesabı üzerinden merak edilen soruya yanıt verdi.
Eski takımı Beşiktaş'a döneceği konuşulan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Lyon'da kalacağım ve her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.
Kendisini eleştirenlere de yanıt vermeyi ihmal etmeyen deneyimli oyuncu, "Aynı insanlar ilk yılımda ligin en iyi defansı olduğumu söylerken, şimdi kötü konuşuyorlar. Bu sezon yine harika oynarsam, bu ikiyüzlüler beni alkışlayacaktır" diyerek tepkisini dile getirdi.
- 28.06.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
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