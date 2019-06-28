Marcelo Lyon'da kalıyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, sosyal medya hesabı üzerinden merak edilen soruya yanıt verdi.

Eski takımı Beşiktaş'a döneceği konuşulan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Lyon'da kalacağım ve her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kendisini eleştirenlere de yanıt vermeyi ihmal etmeyen deneyimli oyuncu, "Aynı insanlar ilk yılımda ligin en iyi defansı olduğumu söylerken, şimdi kötü konuşuyorlar. Bu sezon yine harika oynarsam, bu ikiyüzlüler beni alkışlayacaktır" diyerek tepkisini dile getirdi.



