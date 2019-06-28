Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı güzel futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gerçekleşiyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu genç yıldızı Trabzon'a getirdi. Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisinde imzaların yakın bir zamanda atılması bekleniyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





