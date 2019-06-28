Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı bitirdi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı güzel futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gerçekleşiyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu genç yıldızı Trabzon'a getirdi. Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisinde imzaların yakın bir zamanda atılması bekleniyor.
28 Haziran 2019 Cuma 10:41
Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

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Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı bitirdi

Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gündemde.

Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı bitirdi

Trabzonspor, uzun zamandır Beşiktaş'ın peşinde olduğu genç yıldızı Trabzon'a getirdi.

Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı bitirdi

Abdullah Avcı'nın, "İleride çok büyük işler yapar" dediği genç futbolcu ile bordo-mavili ekibin sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı bitirdi

Fırtına, geçtiğimiz sezon bir çok genç futbolcuya forma vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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