Beşiktaş'a Real Madrid'den sol bek!

Gelecek sezon için kolları sıvayan Beşiktaş transferde vitesi yükseltti. Son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki Tyler Boyd için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar bu transferde sona yaklaştı. Yeni teknik patron Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş için flaş bir isim ortaya atıldı. Sol bek mevki için takviye yapacak Kartal'ın Real Madrid'in yıldız ismi için teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son transfer gelişmeleri...

27 Haziran 2019 Perşembe 23:15 Güncelleme: 27.06.2019 23:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





