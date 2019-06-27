Beşiktaş'a Real Madrid'den sol bek!

Gelecek sezon için kolları sıvayan Beşiktaş transferde vitesi yükseltti. Son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki Tyler Boyd için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar bu transferde sona yaklaştı. Yeni teknik patron Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş için flaş bir isim ortaya atıldı. Sol bek mevki için takviye yapacak Kartal'ın Real Madrid'in yıldız ismi için teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son transfer gelişmeleri...
27 Haziran 2019 Perşembe 23:15
Güncelleme: 27.06.2019 23:58
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, istediği kadroyu kurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Tecrübeli teknik adamın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen Siyah-Beyazlılar, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
Gelecek sezon yeni teknik patronuyla yeniden bir çıkış yakalamak isteyen siyah-beyazlılar, transferde hata yapmak istemiyor.
Kartal, ilk olarak geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği etkili performansla göz dolduran Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.
Tecrübeli kaleci Tolga Zengin ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Karius'a alternatif oalrak son olarak Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan kaleci Ertaç Özbir ile de anlaşma sağladı.